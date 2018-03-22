Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов вошел в состав СумГУ В Сумском государственном университете будет создано новое структурное подразделение на базе Государственного предприятия «Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов».

Соответствующий приказ подписала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Сейчас работает ликвидационная комиссия по прекращению Государственного предприятия. Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов осуществляет научно-техническое сопровождение технологий производства фосфорных минеральных удобрений, органо-минеральных удобрений, неорганических пигментов, лакокрасочных материалов, коагулянтов для водоочистки, очистки сточных вод и солей неорганических кислот, утилизации отходов производств, сообщает сайт вуза.