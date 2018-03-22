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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:24328

Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов вошел в состав СумГУ

В Сумском государственном университете будет создано новое структурное подразделение на базе Государственного предприятия «Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов».

Соответствующий приказ подписала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Сейчас работает ликвидационная комиссия по прекращению Государственного предприятия.

Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов осуществляет научно-техническое сопровождение технологий производства фосфорных минеральных удобрений, органо-минеральных удобрений, неорганических пигментов, лакокрасочных материалов, коагулянтов для водоочистки, очистки сточных вод и солей неорганических кислот, утилизации отходов производств, сообщает сайт вуза.

Общество СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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