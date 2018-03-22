Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов вошел в состав СумГУ

Соответствующий приказ подписала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Сейчас работает ликвидационная комиссия по прекращению Государственного предприятия.
Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов осуществляет научно-техническое сопровождение технологий производства фосфорных минеральных удобрений, органо-минеральных удобрений, неорганических пигментов, лакокрасочных материалов, коагулянтов для водоочистки, очистки сточных вод и солей неорганических кислот, утилизации отходов производств, сообщает сайт вуза.
В СумГУ состоялись переговоры с советником по вопросам образования Посольства Республики Турция в Украине....
13 апреля волонтеры Сумского государственного университета совместно с молодежной организацией «Всеукраинское молодежное общение» организовали День корейской культуры (Korean Culture Day)...
12-15 апреля в конгресс-центре Сумcького государственного университета прошел «Data Science Workshop»....
За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали пожар в студенческом общежитии - 40 человек выведены из опасной зоны на улицу....
Футзальная команда «СумГУ International» - победитель всеукраинских соревнований....