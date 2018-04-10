Суд завершил рассмотрение дела в отношении мэра Сум Сегодня в Заречном районном суде г. Сумы продолжилось слушание дела в отношении городского головы Сум Александра Лысенко, которого обвиняют в административном правонарушении, связанном с коррупцией.

В ходе сегодняшнего заседания суд продолжил изучать материалы дела, а также просмотрел видеозапись с сессии горсовета, на которой Александр Лысенко проголосовал за назначение себе и своим заместителям премий, пишет 0542.ua.

После изучения обстоятельств, стороны приступили к судебным дебатам, во время которых прокурор сообщил, что используя свое служебное положение городской голова, имея реальный личный имущественный интерес, голосовал за назначение себе премии. К тому же, по мнению прокурора, голос Александра Лысенко был решающим при принятии этого решения. Учитывая это, сторона обвинения считает, что во время голосования был реальный конфликт интересов, о котором мэр не заявил в ходе рассмотрения этого вопроса.

Сторона защиты категорически не согласилась с подобными доводами и апеллирует к тому, что это решение принималось коллегиально, поэтому его подзащитный никак не мог самостоятельно повлиять на процесс. Помимо этого адвокат настаивает на том, что это решение якобы только устанавливает механизм и порядок выплат, а никак не говорит о самых выплатах.

К тому же, сторона защиты обратила внимание суда на то, что протокол об админнанарушении был составлен 16 января, поэтому, исходя из норм права, 16 апреля истек срок привлечения фигуранта дела к ответственности. В дополнение, адвокатом было предоставлено суду оригиналы документов от благотворительных организаций, в которых выражается благодарность городскому голове за предоставленную помощь. Адвокат уверяет, что это те самые деньги, которые мер Сум выделял из своей зарплаты, в том числе из полученных премий.

Выслушав доводы сторон, суд удалился в совещательную комнату. Решение огласят завтра в 11.00.