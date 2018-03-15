На Сумщине 50 случаев заболевания корью (видео)

В прошлом году количество больных с таким диагнозом выросло по всей стране. Сумщина не стала исключением, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«На сегодняшний день по области заболело 50 человек, из них 10-11 детей. К сожалению, это те люди, которые не привились раньше, это взрослые от 18 до 57», - поделился директор Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский.
«Тяжелых случаев кори не имеется. Все заболевание переносят в легкой или в средней форме. Госпитализировал 10 человек, большая часть получают лечение амбулаторно или путем организации стационара на дому», - сообщила Сумской областной инфекционист Ирина Троцкая.
По словам врачей, чтобы уберечься от кори, следует вакцинироваться. Потому что из 10 контактирующих с больным - 9 полностью перенимают заболевания. Сейчас область на 80% обеспечена вакциной.
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