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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56244

На Сумщине 50 случаев заболевания корью (видео)

Полсотни жителей Сумщины - на больничных из-за кори.

В прошлом году количество больных с таким диагнозом выросло по всей стране. Сумщина не стала исключением, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«На сегодняшний день по области заболело 50 человек, из них 10-11 детей. К сожалению, это те люди, которые не привились раньше, это взрослые от 18 до 57», - поделился директор Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский.

«Тяжелых случаев кори не имеется. Все заболевание переносят в легкой или в средней форме. Госпитализировал 10 человек, большая часть получают лечение амбулаторно или путем организации стационара на дому», - сообщила Сумской областной инфекционист Ирина Троцкая.

По словам врачей, чтобы уберечься от кори, следует вакцинироваться. Потому что из 10 контактирующих с больным - 9 полностью перенимают заболевания. Сейчас область на 80% обеспечена вакциной.

Общество Здравоохранение Корь
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