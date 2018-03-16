Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53170

Сумчан приглашают на творческий вечер в поддержку военных

26 апреля в помещении «Агенции промоции «Сумы» состоится творческий вечер в поддержку украинских военнослужащих «Не забывая о войне».

По словам организаторов - поддержка наших героев должно быть и словом, и делом. Ведь так важно знать, что тебя любят и ждут близкие люди и друзья. Они защищают родину, а мы здесь должны им подарить наше тепло.

В программе мероприятия стихи поэтов Сумщины, а также песни Олега Бондаренко и группы «Папа Кричи». Во время концерта будет происходить благотворительный сбор средств в поддержку военнослужащих на Востоке Украины.

Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.

Фото
Общество «Агенція промоції «Суми» Благотворительность Творческий вечер
view counter

По тематике

12.04.2018 16:16

На Сумщине собрали больше 800 тысяч для онкогематологии

Объявлены результаты Восьмой благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки»....

В Сумах танцевали ради помощи детям
27.03.2018 14:41

В Сумах танцевали ради помощи детям

В Сумах состоялось благотворительное мероприятие по сбору средств онкобольным детям....

В Сумах пройдет благотворительная танцевальная вечеринка
23.03.2018 13:53

В Сумах пройдет благотворительная танцевальная вечеринка

Благотворительное мероприятие ZUMBA vs NOVAКРОВ Spring Party «Весна надежды» пройдет 25 марта в ВЦ «Ильинский»....

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции
22.03.2018 09:39

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции

В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции
16.03.2018 10:10

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции

В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.