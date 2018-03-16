Сумчан приглашают на творческий вечер в поддержку военных

По словам организаторов - поддержка наших героев должно быть и словом, и делом. Ведь так важно знать, что тебя любят и ждут близкие люди и друзья. Они защищают родину, а мы здесь должны им подарить наше тепло.
В программе мероприятия стихи поэтов Сумщины, а также песни Олега Бондаренко и группы «Папа Кричи». Во время концерта будет происходить благотворительный сбор средств в поддержку военнослужащих на Востоке Украины.
Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.
Вход свободный.
Объявлены результаты Восьмой благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки»....
В Сумах состоялось благотворительное мероприятие по сбору средств онкобольным детям....
Благотворительное мероприятие ZUMBA vs NOVAКРОВ Spring Party «Весна надежды» пройдет 25 марта в ВЦ «Ильинский»....
В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...
В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...