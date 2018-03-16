Сумчан приглашают на творческий вечер в поддержку военных 26 апреля в помещении «Агенции промоции «Сумы» состоится творческий вечер в поддержку украинских военнослужащих «Не забывая о войне».

По словам организаторов - поддержка наших героев должно быть и словом, и делом. Ведь так важно знать, что тебя любят и ждут близкие люди и друзья. Они защищают родину, а мы здесь должны им подарить наше тепло.

В программе мероприятия стихи поэтов Сумщины, а также песни Олега Бондаренко и группы «Папа Кричи». Во время концерта будет происходить благотворительный сбор средств в поддержку военнослужащих на Востоке Украины.

Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.