Представитель ответчика обратился в суд с ходатайством № 03-08 / 533 от 03.04.2018 года о присоединении копии заключения экспертизы по вопросам охраны труда и промышленной безопасности и просил суд отказать истцу в удовлетворении поданного иска.

Как выяснилось, основанием для проведения Сумским областным территориальным отделением АМК Украины проверки стало заявление частного предприятия "Недригайлов "Рембудсервис" и потребителя Пономаренко, который обратился в ОАО "Сумыгаз" с намерениями установить за свой счет бытовой счетчик газа роторного типа. ПАО "Сумыгаз" выдало гражданину технические условия, согласовало проектную документацию и рекомендовало устанавливать мембранные счетчики с приведением объемов газа к стандартным условиям, которые по данным предприятия не подвергаются воздействию магнитного поля, имеют существенно длиннее межпроверочний интервал, а также высокую надежность и долговечность.

Обладая достоверной информацией о намерении гражданина установить счетчик газа в собственной квартире и согласования с «Сумыгаз» необходимой технической документации, окончание подрядной организацией ООО "Недригайлов "Рембудсервис" работ по монтажу счетчика, вместо принятия счетчика к эксплуатации газопоставщик проводит проверку и обнаруживает факт самовольного (согласно искового заявления - несанкционированного) вмешательства в систему газоснабжения и в результате демонтирует счетчик. Впрочем, никаких с нарушений, предусмотренных действующим законодательством, при рассмотрении дела по несанкционированной установке, судом выявлено не было.

Ошибочным было и указание в акте ПАО «Сумыгаз» от 10.05.2017 г. информации о неузаконенных газовых приборах, так как согласно определению, газовые приборы и устройства - это плиты, котлы, водонагреватели, регуляторы давления и другое оборудование, используемое потребителем. К тому же подробная информация о рассмотрении указанного акта комиссией ПАО "Сумыгаз" отсутствует. В решении суда отмечается, что ошибочным было также утверждение представителей истца о самовольном подключении газовых приборов, с которыми работники ПАО "Сумыгаз" отождествляют установленный бытовой счетчик газа, поскольку у потребителя Пономаренко В.А. имеются все технические условия, рабочий проект и согласование оператора ГРМ на эти работы.

Ситуация дошла до того, что гражданину Пономаренко пришлось приобретать еще один такой счетчик. Чтобы точно убедиться в его пригодности он решил проверить устройство учета в городе Винница в ГП "Винницастандартметрология", где получил положительное заключение. По результатам государственных контрольных испытаний счетчиков, изготовленных Ямпольским приборостроительным заводом, проведенных ГП "Винницастандартметрология" в 2015 году, был выдан сертификат утверждения.

Однако, по результатам входного контроля ПАО "Сумыгаз" новый счетчик согласно акту обследования признан не соответствующим требованиям технического обслуживания.

В итоге, изучив материалы дела, суд считает, что позиция истца ПАО "Сумыгаз" по установлению счетчиков роторного типа ставит в неравные условия производителей приборов учета газа и ограничивает свободный выбор потребителей. ПАО "Сумыгаз" может влиять на оборот товара на смежных рынках в пределах Сумской области, в частности, на рынке бытовых приборов учета газа и рынка услуг по строительству / реконструкции внутренних газовых сетей, что в свою очередь может иметь негативные последствия для состояния (структуры) конкуренции на этих рынках. Исходя из изложенного, судом признано правомерным решение Административной коллегии Сумского областного территориального отделения АМК в полном объеме, а также постановлено взыскать с истца штрафа в размере 68 000 грн, - сообщает пресс-служба суда.