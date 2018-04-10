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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58216

Под Сумами сбили мопедиста

В результате «лобового» столкновения с грузовиком в больницу попал водитель мопеда.

В полицию Сумского района около 17:00 25 апреля из службы «103» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Батурин – Сумы - Конотоп, на территории пгт Степановка. На вызов выехала следственно-оперативная группа райотдела.

На месте происшествия правоохранители выяснили: 40-летний водитель мопеда «Дельта», обгоняя другое транспортное средство, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-33021, который двигался ему навстречу.

«Мужчина не выбрал безопасную скорость для маневра и не учел расстояния между транспортными средствами, в результате чего, собственно, и произошло столкновение с грузовиком, - комментирует ситуацию начальник Сумского районного отдела полиции Андрей Сердюк. - Пострадавшего доставили в Сумскую областную клиническую больницу, где ему была оказана помощь. После всех необходимых в таких случаях медицинских процедур врачи отпустили гражданина домой».

Информацию о факте ДТП работники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебно-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители Сумского района обращаются к водителям автотранспорта и других участников дорожного движения с предостережением: нарушение правил дорожного движения приводит не только к материальным расходам в виде штрафа или повреждения личного автотранспорта, но и к непоправимому вреду здоровью, а иногда - и к смерти участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Степановка Сумской район
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