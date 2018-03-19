На Сумщине будут судить руководительницу госпредприятия, нанесшую ущерб государству на 4 миллиона Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении исполняющей обязанности директора государственного исследовательского предприятия, совершившего ряд корыстных преступлений в сфере служебной деятельности.

Установлено, что предприятие, которое занимается, в частности, репродукцией семян сельскохозяйственных культур и саженцев, использует земли за пределами населенного пункта на территории Раменского района общей площадью 2638 га. При этом каких-либо правоустанавливающих документов на право собственности, пользования или аренды земельного участка предприятие не имеет. Вследствие самовольного занятия земель государству нанесено более 3,4 млн грн ущерба.

Вместе с тем, обвиняемая, действуя по предварительному сговору с директором частной агрофирмы, внесла в акт сдачи-приемки сельскохозяйственных услуг ложные сведения о якобы повторной подпитке подсолнечника. В дальнейшем, по указанию исполняющего обязанности директора с указанной агрофирмой рассчитались семенами подсолнечника стоимостью почти 470 тыс. грн.

Кроме того, вопреки интересам возглавляемого ею государственного предприятия, исполняющая обязанности директора реализовала урожай кукурузы указанной агрофирме по цене ниже прямых расходов. Таким образом руководитель растратила государственное имущество на общую сумму более 373 тыс грн.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) ч. 4 ст. 191 (растрата имущества в крупных размерах) УК Украины.

Судить также будут и директора агрофирмы, который способствовал совершению преступлений. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 364 (пособничество в злоупотреблении служебным положением) УК Украины.

Справка: исполняющей обязанности директора государственного предприятия грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Руководитель агрофирмы может быть лишен свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.