Сумскую областную прокуратуру посетила представитель ОБСЕ В прокуратуре Сумщины состоялась встреча с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

26 апреля руководство прокуратуры Сумской области встретилось с наблюдателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Маргаритой Васкес.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже не впервые на Сумщине и, в частности, в прокуратуре Сумской области. С целью сбора объективной и объективной информации о ситуации в Сумской области Маргарита Васкес интересовалась ходом следствия актуальных и резонансных уголовных производств. Прокурор Сумской области Виталий Матвийчук заверил Маргариту Васкес в готовности прокуратуры к сотрудничеству в рамках, разрешенных законодательством.

Во время встречи также обсуждался ряд важных вопросов, в частности права людей, гендерного равенства, проблемы сепаратизма и терроризма в пограничной области, недостатки действующего законодательства, с которыми сталкиваются прокуроры в работе и т.п., сообщает Пресс-служба прокуратуры области.