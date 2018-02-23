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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумскую областную прокуратуру посетила представитель ОБСЕ

В прокуратуре Сумщины состоялась встреча с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

26 апреля руководство прокуратуры Сумской области встретилось с наблюдателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Маргаритой Васкес.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже не впервые на Сумщине и, в частности, в прокуратуре Сумской области. С целью сбора объективной и объективной информации о ситуации в Сумской области Маргарита Васкес интересовалась ходом следствия актуальных и резонансных уголовных производств. Прокурор Сумской области Виталий Матвийчук заверил Маргариту Васкес в готовности прокуратуры к сотрудничеству в рамках, разрешенных законодательством.

Во время встречи также обсуждался ряд важных вопросов, в частности права людей, гендерного равенства, проблемы сепаратизма и терроризма в пограничной области, недостатки действующего законодательства, с которыми сталкиваются прокуроры в работе и т.п., сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право ОБСЕ Прокуратура
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