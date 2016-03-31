В Сумах откроют первый в Украине музей посуды

Украшением и главной ценностью экспозиции является уникальная и оригинальная старинная посуда времен Триполья. Период, представленный в музее, - от Триполья до эпохи царизма.
Презентация музея состоится в форме танцевального перформанса, а первую экскурсию в нем проведет сам основатель музея, коллекционер, краевед и соучредитель Сумской торговой группы Сергей Гуцан. Кроме того, посетителей ждут приятные неожиданности и конкурс.
Экскурсии с перформансом состоятся 19 мая в 13, 14, 15 ч.
Записаться на мероприятие можно в Сумской городской галерее или по тел. 066223 91 10.
Участие бесплатное, но из-за ограниченного пространства музея только по предварительной записи.
Благодаря организаторам «Ночи музеев» в этот день из центральной части города в локацию курсировать спецтранспорт (по предварительной записи). Запись по тел. 0662239110 или в Сумской городской галерее.
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