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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07265

В Сумах откроют первый в Украине музей посуды

Музей посуды - первый не только в Сумах, но и во всей Украине - открывается 19 мая в рамках «Ночи музеев» в помещении «Сумской торговой группы» (ул. Героев Крут, 18/1, эт. 2).

Украшением и главной ценностью экспозиции является уникальная и оригинальная старинная посуда времен Триполья. Период, представленный в музее, - от Триполья до эпохи царизма.

Презентация музея состоится в форме танцевального перформанса, а первую экскурсию в нем проведет сам основатель музея, коллекционер, краевед и соучредитель Сумской торговой группы Сергей Гуцан. Кроме того, посетителей ждут приятные неожиданности и конкурс.

Экскурсии с перформансом состоятся 19 мая в 13, 14, 15 ч.

Записаться на мероприятие можно в Сумской городской галерее или по тел. 066223 91 10.

Участие бесплатное, но из-за ограниченного пространства музея только по предварительной записи.

Благодаря организаторам «Ночи музеев» в этот день из центральной части города в локацию курсировать спецтранспорт (по предварительной записи). Запись по тел. 0662239110 или в Сумской городской галерее.

Общество Музей посуды Ночь музеев в Сумах Сергей Гуцан
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