Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:091651

Под Сумами пройдет чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоится чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях.

Эти соревнования будут отборочными в национальную сборную команду Украины, которая примет участие в чемпионате мира в Корее и юношеском чемпионате мира в Чехии.

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из всех областей Украины. Среди них победители и призеры чемпионатов мира и Европы, 9 заслуженных мастеров спорта Украины и более 10 мастеров спорта Украины международного класса.

Участники будут соревноваться в личном и командном зачете в четырех видах программы (радио ориентирование, спринт и две классические дистанции 144 МГц и 3,5 МГц).

28.04.2018

13:30 - 16:30 Могрица. Радиоориентирование

18:00 Торжественное открытие соревнований (ДПОЗ «Ровесник» ул.Лесная, 10)

29.04.2018

10:00 - 14:00 Шпилёвка. Классическая дистанция.

30.04.2018

10:00 - 12:00 Барановка. Спринт.

01.05.2018

10:00 - 14:00 Бездрик. Классическая дистанция.

14:00 Торжественное закрытие соревнований (с. Бездрик, Сумского района)

Спорт Радиопеленгация
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Комментарии

Александр
Малой
Сегодня 12:03

Соревнования по 

спортивной радиопеленгации.

Честно, впервые об этом слышу, но вроде очень интересно. Наверняка, тут не обойтись без gps навигатора или наоборот, в этом и секрет, чтобы обходится без сторонней помощи и техники, типа такого: http://qwertyshop.com.ua/gps-navigatoru

Ну, в прошлом году у ребят всё получилось. Поэтому, и в этом году я не сомневаюсь в их победе.

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