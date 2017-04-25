Под Сумами пройдет чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации 28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоится чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях.

Эти соревнования будут отборочными в национальную сборную команду Украины, которая примет участие в чемпионате мира в Корее и юношеском чемпионате мира в Чехии.

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из всех областей Украины. Среди них победители и призеры чемпионатов мира и Европы, 9 заслуженных мастеров спорта Украины и более 10 мастеров спорта Украины международного класса.

Участники будут соревноваться в личном и командном зачете в четырех видах программы (радио ориентирование, спринт и две классические дистанции 144 МГц и 3,5 МГц).

28.04.2018

13:30 - 16:30 Могрица. Радиоориентирование

18:00 Торжественное открытие соревнований (ДПОЗ «Ровесник» ул.Лесная, 10)

29.04.2018

10:00 - 14:00 Шпилёвка. Классическая дистанция.

30.04.2018

10:00 - 12:00 Барановка. Спринт.

01.05.2018

10:00 - 14:00 Бездрик. Классическая дистанция.

14:00 Торжественное закрытие соревнований (с. Бездрик, Сумского района)