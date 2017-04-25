Под Сумами пройдет чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

Эти соревнования будут отборочными в национальную сборную команду Украины, которая примет участие в чемпионате мира в Корее и юношеском чемпионате мира в Чехии.
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из всех областей Украины. Среди них победители и призеры чемпионатов мира и Европы, 9 заслуженных мастеров спорта Украины и более 10 мастеров спорта Украины международного класса.
Участники будут соревноваться в личном и командном зачете в четырех видах программы (радио ориентирование, спринт и две классические дистанции 144 МГц и 3,5 МГц).
28.04.2018
13:30 - 16:30 Могрица. Радиоориентирование
18:00 Торжественное открытие соревнований (ДПОЗ «Ровесник» ул.Лесная, 10)
29.04.2018
10:00 - 14:00 Шпилёвка. Классическая дистанция.
30.04.2018
10:00 - 12:00 Барановка. Спринт.
01.05.2018
10:00 - 14:00 Бездрик. Классическая дистанция.
14:00 Торжественное закрытие соревнований (с. Бездрик, Сумского района)
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Малой
Соревнования по
спортивной радиопеленгации.
Честно, впервые об этом слышу, но вроде очень интересно. Наверняка, тут не обойтись без gps навигатора или наоборот, в этом и секрет, чтобы обходится без сторонней помощи и техники, типа такого: http://qwertyshop.com.ua/gps-navigatoru
Ну, в прошлом году у ребят всё получилось. Поэтому, и в этом году я не сомневаюсь в их победе.