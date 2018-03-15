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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:4056

Сумчанам пересчитали субсидии

Департамент социальной защиты населения провел перерасчет субсидии в связи с окончанием отопительного сезона.

В 2017-2018 годах для пользователей централизованного отопления субсидия предоставлялась в соответствии с решениями исполнительного комитета о начале и окончании отопительного сезона (согласно решению исполнительного комитета от 18 апреля 2018 года об окончании отопительного периода в 2018 году с 9 апреля), а для граждан, имеющих индивидуальное отопление, субсидия начисляется с 16 октября по 15 апреля.

Учитывая вышесказанное, департаментом проведен перерасчет действующих субсидий с апреля 2018 года в рамках установленного срока ее назначения в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848.

Информация о перерасчеты будет отражена в квитанциях об оплате услуг за текущий месяц, которые сумчане получат уже в мае этого года.

За дополнительной консультацией жители города могут обратиться в общественную приемную департамента: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00 или по телефонам «горячих» линий для консультаций: 60 -46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

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