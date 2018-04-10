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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24170

Под Сумами выгорело 2 га сухостоя

В Сумском районе спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности.

26 апреля в 20:20 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности в с. Стенки Сумского района. На место происшествия был направлен 28-й Государственный пожарно-спасательный пост.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит сухая трава на открытой территории. Площадь, охваченная огнем, составляла до 2 га. В 21:32 пожар был локализован, а в 22:10 ликвидирован.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели призывают жителей и гостей Сумщины соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Сумской район Сухостой
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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