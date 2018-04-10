Под Сумами выгорело 2 га сухостоя

26 апреля в 20:20 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности в с. Стенки Сумского района. На место происшествия был направлен 28-й Государственный пожарно-спасательный пост.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит сухая трава на открытой территории. Площадь, охваченная огнем, составляла до 2 га. В 21:32 пожар был локализован, а в 22:10 ликвидирован.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Спасатели призывают жителей и гостей Сумщины соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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