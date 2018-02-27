Сумские тхэквондисты показали себя в Киеве

Воспитанники спортклуба «Звезды Олимпа» (тренер Александр Хоменко) показали отличный результат: из 19 спортсменов 14 завоевали медали!
Чемпионами стали:
Серебряные медали завоевали:
Бронзовыми призёрами стали:
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