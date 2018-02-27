Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40147

Сумские тхэквондисты показали себя в Киеве

28-29 апреля в Киеве проходило первенство центра «Десантник» по тхэквондо.

Воспитанники спортклуба «Звезды Олимпа» (тренер Александр Хоменко) показали отличный результат: из 19 спортсменов 14 завоевали медали!

Чемпионами стали:

  • - Черевань Виктория (младшие юноши -30кг)
  • - Нефёдова Варвара (дети -22кг)
  • - Белаш Максим (младшие юноши -32 кг)
  • - Колеганов Ваня (младшие юноши-24кг)
  • - Гриценко Богдан (младшие юноши – 30кг)
  • - Никитенко Антон (дети -32кг)
  • - Шандрук Ваня (кадеты -45кг)
  • - Матвиенко Тимур (юноши -52кг)

Серебряные медали завоевали:

  • - Мяснянкина Елизавета (младшие юноши -28 кг)
  • - Заговора Полина (юноши -52кг)
  • - Бокатова Евгения (кадеты -33кг)

Бронзовыми призёрами стали:

  • - Раев Леонид (кадеты -53кг)
  • - Кривошей Валерия (юноши -30кг)
  • - Удовиченко Валерия (юноши -33кг)
Спорт Тхеквондо
view counter

По тематике

23.04.2018 15:01

Сумские тхэквондисты отличились на чемпионате Украины

С 18 по 22 апреля в Харькове состоялись чемпионаты Украины во всех возрастных категориях....

В Сумах прошел чемпионат области по тхеквондо
19.03.2018 12:40

В Сумах прошел чемпионат области по тхеквондо

16-17 марта в Сумах в спорткомплексе СНАУ прошёл открытый чемпионат Сумской области....

Сумские бойцы отличились в Полтаве
13.03.2018 10:09

Сумские бойцы отличились в Полтаве

10-11 марта в Полтаве прошёл открытый чемпионат Полтавской области по тхеквондо....

Сумские тхеквондисты отличились в Харькове
07.03.2018 17:04

Сумские тхеквондисты отличились в Харькове

3-4 марта в Харькове прошла серия турниров Всеукраинского гран-при «АТАКА»....

Сумские бойцы отличились в столице
27.02.2018 10:47

Сумские бойцы отличились в столице

23-25 февраля в Киеве проходил Открытый чемпионат «Школа спорта» по тхеквондо....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.