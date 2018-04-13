В Шостке задержали разбойников, напавших на местного жителя 50-летнего мужчину подстерегли в подъезде, ударили по голове и пытались завладеть крупной суммой денег.

29 апреля, около 15 часов, в полицию позвонила женщина и сообщила о совершенном разбойном нападении на ее мужа. По указанному адресу сразу выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейским, которые прибыли по вызову, пострадавший передал одного из нападавших. Он пояснил, что возвращался домой, когда на межлестничной площадке многоэтажки на него напали двое неизвестных и ударили битой по голове. Несмотря на травму, ему удалось задержать одного из злоумышленников, а другому удалось скрыться.

«Принятыми первоочередными оперативно-розыскными мероприятиями наши сотрудники задержали второго подозреваемого в этот же день, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался 19-летний гражданин Молдовы. Он приехал в Шостку к товарищу, с которым подружился через Интернет».

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное им грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.