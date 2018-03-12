В Сумах заминировали «Мануфактуру» Полиция проверяет информацию о якобы заминировании торгового центра

Сегодня, 1 мая, в 9:48, на линию «102» позвонил мужчина и сообщил о том, что в одном из торгово-развлекательных центров по улице Харьковской заложено взрывное устройство.

Для проверки этой информации выехали и сейчас работают руководство Главного управления полиции области, следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, кинологическая и взрыво-техническая службы, наряды пожарно-спасательной части. Ситуация полностью контролируется полицией. Принимаются меры по установлению личности человека, сделавшего данное сообщение.

В свою очередь полиция напоминает, что в соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, или совершенные повторно, - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.