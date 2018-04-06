Сумские троллейбусы снова будут ходить с опозданием

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.
«Уважаемые пассажиры!
Обращаем ваше внимание на то, что троллейбусы № 1, 2, 5, 7, 10А в первой половине дня будут курсировать с незначительным отклонением от графиков движения. Причина - обрыв контактной сети на Покровской площади (напротив здания налоговой инспекции).
Спасибо за понимание», - говорится в сообщении.
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