Сумские троллейбусы снова будут ходить с опозданием Из-за обрыва контактной линии в центре Сум троллейбусы по 5 маршрутам будут ходить с опозданием.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Уважаемые пассажиры!

Обращаем ваше внимание на то, что троллейбусы № 1, 2, 5, 7, 10А в первой половине дня будут курсировать с незначительным отклонением от графиков движения. Причина - обрыв контактной сети на Покровской площади (напротив здания налоговой инспекции).

Спасибо за понимание», - говорится в сообщении.