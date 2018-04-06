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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08335

Сумские троллейбусы снова будут ходить с опозданием

Из-за обрыва контактной линии в центре Сум троллейбусы по 5 маршрутам будут ходить с опозданием.

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Уважаемые пассажиры!

Обращаем ваше внимание на то, что троллейбусы № 1, 2, 5, 7, 10А в первой половине дня будут курсировать с незначительным отклонением от графиков движения. Причина - обрыв контактной сети на Покровской площади (напротив здания налоговой инспекции).

Спасибо за понимание», - говорится в сообщении.

Общество КП «Электроавтотранс»
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