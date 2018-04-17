Сумская студентка отличилась на командном чемпионате Украины в беге на 10000 метров

На соревнованиях было зарегистрировано рекордное количество участников – 107 от 22 областей.
Несмотря на то, что это был командный чемпионат, большое внимание было уделено индивидуальным результатам, ведь осуществлялся отбор в сборную Украины на Кубок Европы в беге на 10000 м, который 19 мая состоится в Лондоне.
В женском забеге лучшее время показала магистрантка факультета ИФСК СумГУ донетчанка Виктория Калюжная – 33.42,22. Эта победа обеспечила ей одно из четырех мест в команде сборной Украины на Кубке Европы в беге на 10000 метров в Лондоне.
В мужском забеге шестое время показал уроженец Сум Артем Казбан.
В командном зачете победу одержали киевляне, вторыми были представители Киевщины, третьими – донетчане. Сумчане с 0 очком плетутся в хвосте.
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