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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская студентка отличилась на командном чемпионате Украины в беге на 10000 метров

29 апреля в Виннице состоялся командный чемпионат Украины по бегу на 10000 метров.

На соревнованиях было зарегистрировано рекордное количество участников – 107 от 22 областей.

Несмотря на то, что это был командный чемпионат, большое внимание было уделено индивидуальным результатам, ведь осуществлялся отбор в сборную Украины на Кубок Европы в беге на 10000 м, который 19 мая состоится в Лондоне.

В женском забеге лучшее время показала магистрантка факультета ИФСК СумГУ донетчанка Виктория Калюжная – 33.42,22. Эта победа обеспечила ей одно из четырех мест в команде сборной Украины на Кубке Европы в беге на 10000 метров в Лондоне.

В мужском забеге шестое время показал уроженец Сум Артем Казбан.

В командном зачете победу одержали киевляне, вторыми были представители Киевщины, третьими – донетчане. Сумчане с 0 очком плетутся в хвосте.

 
Спорт Легкая атлетика
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