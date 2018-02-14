Сумские лучники отличились во Львове 26-30 апреля во Львове прошел 21-й международный турнир по стрельбе из лука «Олимпийские надежды» среди юниоров и кадетов.

235 лучников из Украины, Польши и Белоруссии приняли участие в соревнованиях. Среди призеров были и сумчане.

Так, третье место среди юниорок завоевала Евгения Чибисова, а кадеты Евгения Бадулина и Егор Леоненко в миксте стали вторыми.

Шестыми были: среди юниорок Анна Вихрова, а Евгения Чибисова и Александр Мазепа в миксте. Восьмой стала Евгений Бадулина.