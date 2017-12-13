В Сумах поймали 17-летнего угонщика По подозрению в незаконном завладении транспортными средствами задержан несовершеннолетний.

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении 17-летнему сумчанину, который незаконно угонял транспортные средства, а также похищал из машин ценные вещи. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц и совершенное повторно) и ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Юноша подозревается в том, что вместе со своим сообщником 19 февраля 2018 года в ночное время в г. Сумы проник в транспортное средство ЗАЗ 110307 «Славута», оставленное без присмотра во дворе многоэтажки. Злоумышленники завели двигатель и поехали в направлении ул. Замостянской. Вблизи д. № 3 авто заглохло, поэтому доехать до пункта назначения юношам не удалось. Непредвиденные обстоятельства не остановили юношей, они забрали из машины все ценные вещи, в частности аккумулятор, магнитолу и др.

Уже 26 февраля 2018 года юноши снова пытались похитить автомобиль. На этот раз в поле зрения злоумышленников попал ВАЗ 2109. Однако довести задуманное до конца юношам не удалось: когда они выталкивали транспортное средство со двора, их увидели случайные прохожие и вызвали полицию.

По словам прокурора Сумской местной прокуратуры Галины Рекуненко, пока досудебное следствие продолжается, устанавливается сообщник подозреваемого, а также точное количество преступлений, к которым они причастны. За содеянное юноше грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.