В Сумах на Лушпы сгорела квартира (видео)

Информация поступила в государственную службу по чрезвычайным ситуациям около 19 часов, сообщает UA:СУМИ.
Как сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка, на место происшествия прибыл 2-й дежурный караул пожарно-спасательной части, а также была задействована пожарная автолестница. Проведена разведка и установлено, что горение происходит в одной из квартир на 4 этаже, из окон которой выходит густой дым. Пожарные приступили к ликвидации пожара.
Сейчас пожар ликвидирован. По предвариетльным данным, пострадавших нет.
Как сообщает 0542.ua, по словам 83-летней хозяйки квартиры, в то время, когда она была на кухне, в комнате взорвался телевизор. На момент пожара в квартире также находилась ее 4-летняя правнучка. Их обеих из квартиры вывела случайная прохожая, которая, с улицы увидев клубы дыма, не растерялась и бросилась на помощь.
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