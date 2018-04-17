Мэра Сум Лысенко назвали «хамлом» Сегодня, 3 мая, на заседании сессии Сумского горсовета внефракционный депутат Ольга Фирсова потребовала от главы фракции ВО «Батькивщина» Василия Гончарова подтверждений обвинений, озвученных на предыдущем заседании.

Тогда глава фракции зачитал заявление фракции о том, что двух депутатов Валерия Заику и Ольгу Фирсову исключили из фракции и из партии «за систематическое нарушение партийной дисциплины, невыполнение поручения партии, за действия, направленные на подрыв авторитета партийной организации».

Ольга Фирсова потребовала от него или подтвердить указанные обвинения или опровергнуть и извиниться перед ней.

Василий Гончаров ответил, что не понимают, какие могут быть претензии к нему, так как он лишь зачитал решение фракции и бюро партийной организации, а не личное мнение.

Мэр Сум Александр Лысенок, который руководит областной организацией ВО «Батькивщина» также не стал ничего объяснять, сказав, что каждый решает сам, куда идти дальше, намекая на то, что г-жа Фирсова просто решила перебежать в другую фракцию.

Депутат Владимир Чепик назвал мэра «хамлом», а тот просто продолжил вести сессию.