Мэра Сум Лысенко назвали «хамлом»

Тогда глава фракции зачитал заявление фракции о том, что двух депутатов Валерия Заику и Ольгу Фирсову исключили из фракции и из партии «за систематическое нарушение партийной дисциплины, невыполнение поручения партии, за действия, направленные на подрыв авторитета партийной организации».
Ольга Фирсова потребовала от него или подтвердить указанные обвинения или опровергнуть и извиниться перед ней.
Василий Гончаров ответил, что не понимают, какие могут быть претензии к нему, так как он лишь зачитал решение фракции и бюро партийной организации, а не личное мнение.
Мэр Сум Александр Лысенок, который руководит областной организацией ВО «Батькивщина» также не стал ничего объяснять, сказав, что каждый решает сам, куда идти дальше, намекая на то, что г-жа Фирсова просто решила перебежать в другую фракцию.
Депутат Владимир Чепик назвал мэра «хамлом», а тот просто продолжил вести сессию.
Сегодня, 28 апреля, в Сумской областной филармонии проходит отчет городского головы Сум Александра Лысенко....
Сегодня, 25 апреля, в Заречном районном суде г. Сумы огласили постановление по делу о правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении...
Депутатов Сумского горсовета Валерия Заику и Ольгу Фирсову исключили из партии и фракции....
Сегодня в Заречном районном суде г. Сумы продолжилось слушание дела в отношении городского головы Сум Александра Лысенко, которого обвиняют в...
Мэр Сум Александр Лысенко сегодня утром встретился с прославленной биатлонисткой, Почетным гражданином города Витой Семеренко и ее тренером Григорием Шамраем....