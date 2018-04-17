Ахтырский «Нефтяник» всплыл со дна

2 мая в Ахтырке «Нефтяник-Укрнафта» принимал в рамках 31-го тура первенства Украины по футболу в Первой лиге одесскую «Жемчужину».
Футбола было не так и много, а больше борьбы и жестких стыков. Единственный гол во встрече был забит после пенальти: Гавриленко неосмотрительно подкатился под соперника в своей штрафной, чем и привез проблемы своей команде. Лидер ахтырских атак Цюцюра «точку» не реализовал, но первым оказался на добивании. Дальше пошли попытки одних удержать победный результат, а других – хотя бы что-то создать впереди. В итоге 1:0.
Обоим командам до спасительного четырнадцатого места всего три очка. «Нефтяники» в понедельник сыграют с «Арсеналом», а «Жемчужина» днем ранее – с «Сумами».
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