В «Гетьманской столице» сражались шахматисты В Глухове состоялся шахматный турнир «Гетманская столица», который уже стал традиционным.

Лучшего определяли 10 шахматистов из 4-х городов Сумской области – Шостки, Глухова, С-Буды, Ямполя, пишет Шостка.info.

Этот турнир стал одним из сильнейших по среднему рейтингу шахматистов. Принимали участие 8 кандидатов в мастера спорта и 2 перворазрядника, при этом у 3-х игроков — национальные рейтинги. В их числе Андрей Карнаш (2312, чемпион области, чемпион Глухова 2018 года и бронзовый призер чемпионата Украины 2018 года среди шахматистов до 20 лет), Ярослав Кельбас (2263) и Юрий Балицкий (2197).

Игры прошли по круговой системе с контролем времени по 1,5 часа на всю партию каждому участнику с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

Основные события в споре за призовые места развернулись в последних двух турах. На финише очень сильно сыграл глуховчанин Ярослав Кельбас, не оставив шансов соперникам. Его земляк Михаил Сегалов в заключительном 9-м туре догнал по очкам шосткинца Николая Коломийца, который очень ровно прошел всю дистанцию, став вторым шахматистом, не проигравшим ни одной партии.

В итоге победителем турнира стал кмс Ярослав Кельбас Ярослав (Глухов) – 8,0 очков. 2-е место по лучшему коэффициенту Бергера занял кмс Николай Коломиец – 6,0 очков (Шостка) и 3-е место у кмс Михаила Сегалова – 6,0 очков (Глухов).