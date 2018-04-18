В Шостке в гараже чуть не сгорело авто Пожарные спасли легковушку и автогаражи от уничтожения.

7 мая в 1:34 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в гаражном кооперативе по адресу: г. Шостка, ул. Депутатская. Уже через 5 минут на место вызова прибыл дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, загорелась кровля кирпичного гаража. Существовала угроза перекидывания огня на другие гаражи, расположенные под одной крышей с данной постройкой. С помощью спецоборудования спасатели попали в гараж и выкатили во двор автомобиль «Skoda Octavia».

Силами двух отделений в 02:00 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность уничтожения гаражей, в 02:50 - пламя погасили.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.