Суд оправдал обвиняемого в избиение главреда «Панорамы» Положия По делу об избиении главного редактора местной газеты вынесен оправдательный приговор. Прокуратура готовит апелляцию.

Сегодня, 8 мая 2018 года, решением Ковпаковского районного суда г. Сумы гражданин М. оправдан по обвинениям в совершении хулиганских действий с нанесением телесных повреждений главному редактору газеты «Панорама» Евгению Положию. Прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и уже готовит апелляционную жалобу. В установленные законом сроки она будет направлена в Апелляционный суд Сумской области.

Напоминаем: происшествие произошло поздно вечером 15 апреля 2014 года. Тогда в собственном гараже жестоко избили сумского журналиста.

На основании собранных доказательств 22 мая 2015 года гражданину М. вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 2 296 (хулиганство) УК Украины. Обвинительный акт в отношении гражданина М. утвержден и направлен в Ковпаковский районный суд г. Сумы для рассмотрения по существу 19 августа 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.