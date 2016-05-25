Сумчанам на Троицу добавили поезд на Винницу Четыре дня, с 25 по 28 мая, будет курсировать поезд 779/780 «Сумы - Винница».

Отправляться из Сум он будет в 5:30, прибывать в Винницу – в 13:08, обратно в 13:43, прибывать в Сумы – в 21:33. Стоимость сидячего места в классе С1 425,50 грн, в классе С2 – 277,27 грн.