Сумчанам на Троицу добавили поезд на Винницу

Отправляться из Сум он будет в 5:30, прибывать в Винницу – в 13:08, обратно в 13:43, прибывать в Сумы – в 21:33. Стоимость сидячего места в классе С1 425,50 грн, в классе С2 – 277,27 грн.
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