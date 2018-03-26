Субсидии снова по-новому Изменился порядок назначения субсидии для домохозяйств, в которых количество фактически проживающих членов домохозяйства меньше количество зарегистрированных.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2018 года № 329 были внесены изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий.

Согласно изменениям субсидия на жилищно-коммунальные услуги назначается дважды в год:

- на неотопительный сезон (с мая по сентябрь)

- на отопительный сезон (с октября по апрель).

Для назначения субсидии в соответствии с действующим законодательством домохозяйствам, в которых количество фактически проживающих членов домохозяйства меньше количество зарегистрированных теперь необходимо 2 раза в год обращаться с заявлением о назначении субсидии, в которой делать отметку о необходимости рассмотрения заявления на комиссии, образованной исполнительным комитетом Сумского городского совета.

За дополнительной консультацией жители города могут обратиться в общественную приемную департамента по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00 или по телефонам «горячих» линий для консультаций: 60 -46-04, 60-45-01, (050) 4078199.