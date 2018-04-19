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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пиротехники уничтожили 2 устаревших боеприпаса

9 мая пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожено ручную гранату Ф-1 и 76-мм. артиллерийский снаряд.

Так, в 11:00 роменские пиротехники уничтожили в специально отведенном месте гранату Ф-1. Ее накануне обнаружили в с. Братеница Великописаривского района, на расстоянии 1 км от жилых домов.

В тот же день, в 17:00 пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили путем подрыва 76-мм. артснаряд. Он был найден местными жителями на лугу вблизи жилых домов с. Бугроватое Ахтырского района.

Спасатели отмечают, что боеприпасы крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. Поэтому в таких случаях необходимо быть осторожными и немедленно сообщить о находке на линию экстренного вызова по номеру «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы
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