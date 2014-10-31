Жителю Сумщины выплатят170 тыс. грн моральной компенсации за незаконное пребывание под следствием 3,5 года Житель Сумской области находился под следствием и судом 44 месяца и 8 дней.

Жителю Сумской области государство выплатит 170 тыс. грн моральной компенсации за незаконное пребывание под следствием в период с 21 апреля 2011 года по 29 декабря 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

"4 мая 2018 года Белопольский районный суд Сумской области принял решение, которым взыскал с Государственной казначейской службы Украины за счет средств государственного бюджета Украины в пользу П. 170 тыс. гривен моральной компенсации за то, что последний в период с 21 апреля 2011 года по 29 декабря 2014 года, то есть 44 месяца и 8 дней, незаконно находился под следствием и судом", - указано в сообщении.

Отметим, что поиск процессуальных решений по данному делу можно осуществить в Едином государственном реестре судебных решений под №573/2501/17.