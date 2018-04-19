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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0164

На Сумщине поймали «кладбищенских» воров

Одного из них задержали в Сумах, другого - в Лебедине.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Сум. Она рассказала, что неизвестный злоумышленник изувечил могилы ее умерших родственников и украл часть металлической ограды.

Правоохранители начали поиски злоумышленника. Проверку провел участковый, который разыскал 23-летнего мужчину, который признался в содеянном. По словам подозреваемого, на кражу пошел из-за нехватки средств, планировал потратить на спиртное и продукты питания.

Подобного «металлоискателя» разыскали и Лебединские оперативники. В рамках уже открытого уголовного производства за кражу велосипеда у местной жительницы, дома у 61-летнего мужчины нашли и ворованный металлический памятник. И хотя человек отрицает свою вину, объясняя, что памятник он приобрел у одного из местных, чтобы потом сдать его на металлолом, полицейские разыскали нескольких свидетелей, которые видели подозреваемого с тележкой на кладбище, и как он сам перевозил похищенное. Кроме того, в полиции уже доказали его причастность как минимум к двум кражам в городе и продолжают устанавливать круг его потерпевших.

Сейчас в отношении обоих работники полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. А в отношение жителя Лебединая - еще и за кражи по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кладбищенский вор Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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