На Сумщине поймали «кладбищенских» воров Одного из них задержали в Сумах, другого - в Лебедине.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Сум. Она рассказала, что неизвестный злоумышленник изувечил могилы ее умерших родственников и украл часть металлической ограды.

Правоохранители начали поиски злоумышленника. Проверку провел участковый, который разыскал 23-летнего мужчину, который признался в содеянном. По словам подозреваемого, на кражу пошел из-за нехватки средств, планировал потратить на спиртное и продукты питания.

Подобного «металлоискателя» разыскали и Лебединские оперативники. В рамках уже открытого уголовного производства за кражу велосипеда у местной жительницы, дома у 61-летнего мужчины нашли и ворованный металлический памятник. И хотя человек отрицает свою вину, объясняя, что памятник он приобрел у одного из местных, чтобы потом сдать его на металлолом, полицейские разыскали нескольких свидетелей, которые видели подозреваемого с тележкой на кладбище, и как он сам перевозил похищенное. Кроме того, в полиции уже доказали его причастность как минимум к двум кражам в городе и продолжают устанавливать круг его потерпевших.

Сейчас в отношении обоих работники полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. А в отношение жителя Лебединая - еще и за кражи по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.