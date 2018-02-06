У Сумах будуть мітингувати за виборчу реформу

Вимога одна – скасувати виборчий закон Януковича та ухвалити Виборчий кодекс, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.
Виборча реформа – запорука якісного оновлення політичної еліти в Україні, важлива частина Коаліційної Угоди, міжнародне зобов’язання України та передвиборча обіцянка Президента Петро Порошенко.
В акції братимуть участь представники громадських організацій та політичних партій Сумської області.
Кожен із нас може і повинен впливати на політиків, які вирішують нашу долю. Якщо вам не байдуже, в який спосіб буде сформовано наступний Парламент, і куди рухатиметься наша держава наступні 5 років, приходьте на акцію і вимагайте від політиків ухвалення нових виборчих правил.
За додатковою інформацією звертайтесь до координатора ГО “Центр UA” в Сумській області Наталія Орлова – (066) 536 71 93.
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