Ночью пожарные тушили пожар на Ахтырщине

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Грунь Ахтырского района. По прибытию на место было установлено, что пламенем полностью охвачено хозяйственную постройку и кровлю летней кухни, существовала угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автомобили пришлось дозаправлять водой от водонапорной башни в 9 км от места происшествия, что значительно увеличило время ликвидации пожара.
В 1:50 пожар был локализован, в 5:29 ликвидирован, и не допущено перекидывание огня на жилой дом. Всего к ликвидации привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава и 1 автомобиль местной пожарной команды и 4 человека личного состава.
По предварительным выводам специалистов причиной пожара стала неисправность электропроводки, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Происшествие произошло в Ахтырском районе. Чтобы остановить ранее судимого 19-летнего парня, который ножом ранил таксиста и завладел его машиной, работникам...
Пожарные спасли легковушку и автогаражи от уничтожения....
В Шостке в одном из автокооперативов горел гараж. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на место происшествия оперативно не...
6 мая в 10:21 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в шестиквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Верегинской...
По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 7 мая, ночью произошло два...