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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью пожарные тушили пожар на Ахтырщине

10 мая в 00:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки и летней кухни по ул. Луговой в с. Журавное, Ахтырского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Грунь Ахтырского района. По прибытию на место было установлено, что пламенем полностью охвачено хозяйственную постройку и кровлю летней кухни, существовала угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автомобили пришлось дозаправлять водой от водонапорной башни в 9 км от места происшествия, что значительно увеличило время ликвидации пожара.

В 1:50 пожар был локализован, в 5:29 ликвидирован, и не допущено перекидывание огня на жилой дом. Всего к ликвидации привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава и 1 автомобиль местной пожарной команды и 4 человека личного состава.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стала неисправность электропроводки, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Ахтырский район Пожар
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