Антимонопольщики проводят опрос по оценке действий ПАО «Сумыгаз» Сумское теротделение АМКУ проводит опрос субъектов хозяйствования по оценке действий ПАО «Сумыгаз».

Территориальным отделением по поручению главы Антимонопольного комитета Украины от 16.03.2018 №8-01 / 136-АМ осуществляется рассмотрение заявления ООО «ИСК «Гидросфера» (Сумы) (далее - Заявитель) о неправомерности действий ПАО «Сумыгаз», которые, по мнению Заявителя, заключающиеся в умышленном подрыве деловой репутации и вытеснении заявителя с рынка демонтажных (монтажных) работ коммерческих узлов учета газа (далее - счетчиков), связанных с их подготовкой к проведению метрологической поверки и рынка работ по монтажу средств измерительной техники и элементов, входящие в состав коммерческого счетчика, и их налаживанию на территории Сумской области.

Как установило территориальное отделение, затягивание ПАО «Сумыгаз» сроков распломбирования / пломбирования счетчиков течение 2016-2017 годов при проведении демонтажных (монтажных) работ коммерческих счетчиков и работ, связанных с их подготовкой к проведению метрологической поверки, их наладке, проводившиеся ООО «ИСК «Гидросфера», действительно имело место. Так, в некоторых случаях сроки распломбирования коммерческих счетчиков представителями ПАО «Сумыгаз» превышали 100-150 дней, а сроки пломбирования составляли от 22 до 63 дней.

В связи с указанным, в целях всестороннего и полного исследования вопроса и установления действительных обстоятельств, на основании своих полномочий, определенных статьями 17, 22, 22-1 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», пожалуйста, при наличии, предоставить территориальному отделению следующую информацию:

1. имело ли место в вашем случае затягивания ПАО «Сумыгаз» сроков распломбирования / пломбирования коммерческих счетчиков. Если так, просят отметить:

1.1 Привело ли это к начислению платы за потребленный газ не по счетчику, а за объемы, рассчитанные по мощности неопломбированного газового оборудования, которые (в некоторых случаях) в несколько раз превышают фактически потребленные объемы газа (определенные учетной способом)? Ответ просят обосновать соответствующими расчетами, документами (в том числе, копиями счетов на оплату услуг при начислении платы по счетчику и без него, копиями писем вашего предприятия по данному поводу и ответов ПАО «Сумыгаз» на них, Актов и т.д.)

1.2. Каким образом это повлияло (могло повлиять) на осуществление вами основной деятельности;

2. Оказывало ли ПАО «Сумыгаз» давление на ваше предприятие другими способами? Если так, просят подробно описать, в чем заключались действия ПАО «Сумыгаз», которые, по вашему мнению, были неправомерными. Ответ обосновать имеющимися доказательствами (любые документы, письма и т.д., подтверждающие обстоятельства и обосновывают, каким образом ваши права нарушаются в результате действий или бездействия ПАО «Сумыгаз»).

При этом можно предоставить любую другую информацию, которая, по Вашему мнению, будет способствовать принятию территориальным отделением взвешенного решения по данному вопросу.

Имеющуюся информацию необходимо предоставить до 04.06.2018 по адресу: ул. Харьковская д. 30/1 г. Сумы, 40035, или на E-mail: sm@amcu.gov.ua.

При этом следует отметить, что предоставленная информация должна соответствовать требованиям, изложенным в пункте 18 Правил рассмотрения заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции (Правила рассмотрения дел), утвержденных распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 19 апреля 1994 года №5, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 6 мая 1994 под №90 / 299 (в редакции распоряжения Антимонопольного комитета Украины от 29 июня 1998 года №169-р) (с изменениями).