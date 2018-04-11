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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45146

Сколько троллейбусов ездят по Сумам на самом деле

Сумские чиновники манипулируют цифрами, рассказывая о своей героической работе по увеличению выпуска троллейбусов на линии.

Так считает член общественной комиссии по вопросам бюджета Максим Корниенко, который написал на своей странице в Фейсбуке, как сумские чиновники умело подменяют понятия среднесуточный и максимальный выпуск троллейбусов.

«"40+" или "25-"»?

"В 2017 году среднесуточный выпуск составлял 38 единиц...", "сегодня среднесуточный выпуск составил 46 троллейбусов...", - браво отчитываются перед горожанами КП "Электроавтотранс" и Сумской городской совет.

А мы - пассажиры - с удовольствием воспринимаем информацию, радуясь, что по городу ежедневно курсирует почти полсотни рогатых...

Вот только на самом деле озвученный показатель отражает совсем не средний за сутки выпуск, а не что иное, как максимальный в течение дня выход троллейбусов на линии (в первом случае среднегодовой, во втором - за сутки).

То есть, это то пиковое количество троллейбусов, которые выходят из депо утром на 1-2 часа, а затем почти половина из них возвращается на отстой, чтобы вечером еще на часок выехать (причем, не всем).

Где нас обманывают, покажем на примере сегодняшнего, 10.05.2018, движения троллейбусов в течение дня с 06:00 до 22:00. Показатели снимались каждый час равными интервалами по данным GPS мониторинг транспорта г.Сумы.

Как можно наблюдать из графика, при условии ежечасной выборки данных среднедневное количество троллейбусов сегодня составило 25 единиц (и это без учета ночных нулей - средний показатель по суткам был бы 18 машин).

Конечно же, 17 срезов для расчета среднего показателя может и мало, при более плотной выборке - показатели будут более точными.

Но однозначно нельзя называть среднесуточным выпуском то, что сейчас называют городские транспортники.

Александр Лысенко, Сергей Яковенко, Виталий Однорог, еще раз прошу: говорите людям правду, называя вещи своими именами. Не подменяет понятия. Если озвучиваете выпуск в пиковые пару часов, то называйте его максимальным, а не средним, и не забывайте добавлять минимальные цифры в непиковое время, или считайте реальные средние показатели. И все будет хорошо.»- написал Максим Корниенко.

Общество Троллейбусы
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