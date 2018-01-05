Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11167

В детском парке быдло снова кинуло мусорные баки в озеро

Об этом сигнализирует сумчанин Роман Левченко на своей странице в Фейсбуке.

«А говорят собаки срут))))) Охрана парка только и знает, что гоняют тех, кто с собакой. Так что делайте выводы!» - написал он, выложив фото.

Напомним: в апреле неизвестные также сбросили несколько баков в озеро, пришлось привлекать водолазов, чтобы их достать.

Общество Быдло Детский парк Мусорные контейнеры
view counter

По тематике

В Сумах поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт
Вчера 15:40

В Сумах поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт

Торчащая из старых скульптур сказочных героев в детском парке арматура нанесла травму юной сумчанке....

03.05.2018 08:42

Как детский парк «Сказка» изменится в 2018 году

В текущем году на благоустройство парка «Сказка» направят около миллиона гривен....

Сумское быдло продолжает бесчинствовать
24.04.2018 14:09

Сумское быдло продолжает бесчинствовать

В детском парке «Сказка» вандалы уже третий раз утопили мусорные контейнеры в озере....

Сумскому быдлу помешали урны на Чешке
20.04.2018 10:41

Сумскому быдлу помешали урны на Чешке

На прошлой неделе вдоль озера Чеха в Сумах установили 44 урны для мусора, однако как минимум 2 из них помешали...

В Сумах уже полгода считают, сколько урн нужно поставить на чешке вместо контейнеров
05.01.2018 11:43

В Сумах уже полгода считают, сколько урн нужно поставить на чешке вместо контейнеров

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить мусорные баки, размещенные у пешеходной дорожки вокруг озера Чеха, на урны и наладить постоянную...

Новости

Сумской водоканал предупреждает об отключении воды
Сегодня 12:08
В Сумах спасатели тушили пожар в частном секторе
Сегодня 11:53
Не прошло и года: новые евроостановки уже начали ржаветь
Сегодня 11:28
Сумской погранотряд информирует о правилах выезда за границу несовершеннолетних детей
Сегодня 11:15
В детском парке быдло снова кинуло мусорные баки в озеро
Сегодня 11:11
Сколько троллейбусов ездят по Сумам на самом деле
Сегодня 10:45
Пограничники задержали украинца, который находится в розыске
Сегодня 10:15
На Сумщине стрельба в парке завершилась уголовкой
Сегодня 09:46
С 20 мая в Сумах ограничат движение маломерным судам
Сегодня 09:44
Сумские и харьковские политехники разыграют чемпионство
Сегодня 08:41
«Сумы» проведут последний домашний матч в сезоне
Сегодня 08:08
Низы будут объединяться в одну громаду с Садом
Вчера 17:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.