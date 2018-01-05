В детском парке быдло снова кинуло мусорные баки в озеро Об этом сигнализирует сумчанин Роман Левченко на своей странице в Фейсбуке.

«А говорят собаки срут))))) Охрана парка только и знает, что гоняют тех, кто с собакой. Так что делайте выводы!» - написал он, выложив фото.

Напомним: в апреле неизвестные также сбросили несколько баков в озеро, пришлось привлекать водолазов, чтобы их достать.