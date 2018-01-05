В детском парке быдло снова кинуло мусорные баки в озеро

«А говорят собаки срут))))) Охрана парка только и знает, что гоняют тех, кто с собакой. Так что делайте выводы!» - написал он, выложив фото.
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