«Барса» выиграла международный турнир в Беларуси Гандбольная команда КДЮСШ «Барса» (Шостка) стала победителем международного турнира в Беларуси.

6-10 мая в Гомеле состоялся турнир по гандболу девушек 2003-2004 годов рождения, в котором приняли участие спортсменки Украины, Румынии и Беларуси. Достойно представляла нашу страну команда Шосткинского КДЮСШ «Барса». Наши девушки победили Гомельскую специализированную детско-юношескую спортивную школу 29:26, Гомельский городской объединенный центр олимпийского резерва 27:23, Киевскую ДЮСШ-2 35:16, сыграли вничью со сборной командой Могилевской области 26:26 и проиграли соперницам из г. Бухуши Румыния 33:35. Несмотря на поражение, наши девушки заняли таки первое место. Девушки были награждены кубком и медалями.

Лучшим игроком команды признана Александра Киричек. Підготовили спортсменок тренері тренеров Мария Хлыстун и Лариса Мирошниченко.