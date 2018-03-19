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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Барса» выиграла международный турнир в Беларуси

Гандбольная команда КДЮСШ «Барса» (Шостка) стала победителем международного турнира в Беларуси.

6-10 мая в Гомеле состоялся турнир по гандболу девушек 2003-2004 годов рождения, в котором приняли участие спортсменки Украины, Румынии и Беларуси. Достойно представляла нашу страну команда Шосткинского КДЮСШ «Барса». Наши девушки победили Гомельскую специализированную детско-юношескую спортивную школу 29:26, Гомельский городской объединенный центр олимпийского резерва 27:23, Киевскую ДЮСШ-2 35:16, сыграли вничью со сборной командой Могилевской области 26:26 и проиграли соперницам из г. Бухуши Румыния 33:35. Несмотря на поражение, наши девушки заняли таки первое место. Девушки были награждены кубком и медалями.

Лучшим игроком команды признана Александра Киричек. Підготовили спортсменок тренері тренеров Мария Хлыстун и Лариса Мирошниченко.

Спорт Гандбол
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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