На Сумщине замдиректора ПТУ «погорел» на взятке На Сумщине заместитель директора высшего профессионального училища «погорел» на взятке

В пятницу, 11 мая, прокуратурой Сумской области совместно с работниками управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Национальной полиции Украины разоблачили заместителя директора по производственной работе одного из высших профессиональных училищ Сумщины при получении 12000 гривен неправомерной выгоды.

Указанные средства педагог требовал за успешную сдачу зачета на получение квалификации, а также ускорение выдачи соответствующего удостоверения.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении заместителю директора о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.