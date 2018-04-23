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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Евгений Глыва выиграл киевский марафон

13 мая в Киеве прошел Третий Kyiv Euro Marathon.

На дистанцию в 42195 метров вышли более 200 человек, а первым оказался наш земля, тренер с Ахтырщины Евгений Глыва – его время 2 часа 30 минут 20 секунд.

«Наконец победа!!! Сегодня в День матери хотел поздравить свою маму Людмилу Ивановну победой! Спасибо всем за поддержку, очень помогает и мотивирует! Сергей Попов красавчик, почти всю дистанцию бежал рядом, очень благодарен ему за компанию. Если честно, немного тяжело было но взгляд Юрия Шаповалова приводил в чувство и заставлял бежать быстрее, менеджеры они такие! И конечно экипировка Адидас это очень солидно, за что им благодарен», - написал Евгений после победного финиша в Фейсбуке.

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