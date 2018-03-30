Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56119

12-летние теннисисты разыграли Весенний кубок

12-13 мая в Сумах провели Весенний кубок ТА1 by Babolat U-12.

Турнир 2-ой категории ФТУ прошел на кортах Теннисной академии. Младшие воспитанники Теннисной Академии успешным выступили на турнире. Иван Олейник завоевал золото в одиночном разряде и в паре с Василием Дудченко. Серебряные медали у нашей пары Матвей Лемишко / Данил Сокрутенко. Ещё три бронзы в активе сумчане - Василий Дудченко в одиночном разряде, Малёваная Ангелина в паре с Алисией Кудрявцевой (Харьков) и Иван Бабченко в паре с Тимофеем Карпалюком (Петровское).

Спорт Теннис
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Теннисисты разыграли в Сумах весенний кубок
11.05.2018 17:15

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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