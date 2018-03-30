12-летние теннисисты разыграли Весенний кубок 12-13 мая в Сумах провели Весенний кубок ТА1 by Babolat U-12.

Турнир 2-ой категории ФТУ прошел на кортах Теннисной академии. Младшие воспитанники Теннисной Академии успешным выступили на турнире. Иван Олейник завоевал золото в одиночном разряде и в паре с Василием Дудченко. Серебряные медали у нашей пары Матвей Лемишко / Данил Сокрутенко. Ещё три бронзы в активе сумчане - Василий Дудченко в одиночном разряде, Малёваная Ангелина в паре с Алисией Кудрявцевой (Харьков) и Иван Бабченко в паре с Тимофеем Карпалюком (Петровское).