Сумские хоккеистки выиграли юниорский чемпионат Украины

Еще с первой игры чемпионата напряжение игровых баталий заполонила стадион. И все же лидеры себя долго ждать не заставили.
По результатам сыгранных игр команды заняли места:
1 место - СДЮШОР «Динамо» Сумы (тр. Матвеенко В.М.)
2 место - сборная команда Сумской области (тр. Кукарина Н.А.)
3 место - сборная команда г. Полтавы (тр. Дроцкая Л.А.)
4 место - ОДЮСШ Сумы (тр. Шаповал Н.С.)
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