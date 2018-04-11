Сумские хоккеистки выиграли юниорский чемпионат Украины С 11 по 14 мая на хоккейном поле детском парке «Сказка» проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юниорок (2000-2001 г.р.).

Еще с первой игры чемпионата напряжение игровых баталий заполонила стадион. И все же лидеры себя долго ждать не заставили. По результатам сыгранных игр команды заняли места: 1 место - СДЮШОР «Динамо» Сумы (тр. Матвеенко В.М.) 2 место - сборная команда Сумской области (тр. Кукарина Н.А.) 3 место - сборная команда г. Полтавы (тр. Дроцкая Л.А.) 4 место - ОДЮСШ Сумы (тр. Шаповал Н.С.)