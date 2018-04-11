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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52116

Сумские хоккеистки выиграли юниорский чемпионат Украины

С 11 по 14 мая на хоккейном поле детском парке «Сказка» проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юниорок (2000-2001 г.р.).

Еще с первой игры чемпионата напряжение игровых баталий заполонила стадион. И все же лидеры себя долго ждать не заставили.

По результатам сыгранных игр команды заняли места:

1 место - СДЮШОР «Динамо» Сумы (тр. Матвеенко В.М.)

2 место - сборная команда Сумской области (тр. Кукарина Н.А.)

3 место - сборная команда г. Полтавы (тр. Дроцкая Л.А.)

4 место - ОДЮСШ Сумы (тр. Шаповал Н.С.)

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Спорт Хоккей на траве
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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