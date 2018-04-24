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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 11:26256

В Сумах прошла акция за избирательную реформу (фоторепортаж)

Сумчане поддержали всеукраинскую акцию "Ні — виборам за законом Януковича!”, которая прошла во всех областных центрах Украины

фото Олега Демьяненко

15 мая около полусотни человек собрались на площади Независимости на митинг, цель которого отменить избирательный закон Януковича и принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Участники акции - представители общественных организаций и политических партий требовали принятия избирательного кодекса, который завис в парламенте после прохождения первого чтения. 

Собравшиеся подписали обращение к областному совету с бросьбой обратиться в Верховную Раду Украины с требованием срочно принять в целом проект избирательного кодекса и установить пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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