В Сумах прошла акция за избирательную реформу (фоторепортаж)

15 мая около полусотни человек собрались на площади Независимости на митинг, цель которого отменить избирательный закон Януковича и принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.
Участники акции - представители общественных организаций и политических партий требовали принятия избирательного кодекса, который завис в парламенте после прохождения первого чтения.
Собравшиеся подписали обращение к областному совету с бросьбой обратиться в Верховную Раду Украины с требованием срочно принять в целом проект избирательного кодекса и установить пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.