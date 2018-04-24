В Сумах прошла акция за избирательную реформу (фоторепортаж) Сумчане поддержали всеукраинскую акцию "Ні — виборам за законом Януковича!”, которая прошла во всех областных центрах Украины

15 мая около полусотни человек собрались на площади Независимости на митинг, цель которого отменить избирательный закон Януковича и принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Участники акции - представители общественных организаций и политических партий требовали принятия избирательного кодекса, который завис в парламенте после прохождения первого чтения.

Собравшиеся подписали обращение к областному совету с бросьбой обратиться в Верховную Раду Украины с требованием срочно принять в целом проект избирательного кодекса и установить пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.