На сумских рынках должны навести порядок до 1 июня Руководству сумских рынков дали две недели на устранение недостатков, которые были выявлены во время апрельской и майской проверок.

Такое решение сегодня приняли члены исполнительного комитета во время очередного заседания.

Предварительно они заслушали информацию от начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олега Дубицкого по результатам мониторингов состояния готовности рынков города к работе в весенне-летний период.

Первую проверку специалисты отдела осуществляли совместно со специалистами Сумской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и городского управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в период с 11 по 17 апреля. Тогда выявили нарушения требований нормативно-правовых актов при реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

Повторную проверку по устранению нарушений, выявленных во время первой инспекции, осуществляли с 3 по 7 мая. Выяснилось, что нерешенными остались вопросы реализации молока в ПЭТ-бутылках, продажа продовольственных товаров без документов, которые должны сопровождать объекты санитарных мероприятий в обращении, нарушение температурного режима при реализации продовольственных товаров, нарушение товарного соседства, продажа продовольственных товаров, запрещенных к реализации на рынках и другие.

В своем докладе Олег Дубицкий отдельно остановился на неудовлетворительной организации работы рынка по реализации непродовольственных товаров, бывших в употреблении, ООО «Табачная компания «Сумы Тобакко». Сам рынок не соответствует требованиям санитарных, противопожарных правил и безопасных условий труда, не обеспечивается свободный проход покупателей и надлежащая культура обслуживания.

«По результатам повторного обследования установлено, что администрациям рынков необходимо усилить контроль за соблюдением операторами рынка правил торговли на рынках города, применять в пределах свои полномочий действенные меры воздействия», - подытожил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей.

Члены исполкома приняли эту информацию к сведению и признали работу рынка ООО «Табачная компания «Сумы Тобакко» в части соблюдения санитарных норм и правил, создания надлежащих условий в соответствии с Правилами торговли на рынках города Сумы при реализации товаров неудовлетворительной, а подготовку остальных рынков в весенне-летний период 2018 года - недостаточной. На устранение всех недостатков исполнительный комитет дал руководству рынков время до 1 июня.