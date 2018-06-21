29-летний ахтырчанин получил восьмой срок Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 29-летнего жителя г. Ахтырка, который уже через несколько дней после освобождения после отбытия наказания продолжил свою преступную деятельность.

Установлено, что обвиняемый до этого уже неоднократно совершал преступления против собственности и семь раз был осужден. Освободившись в августе 2017 года, на путь исправления не стал. Стороной обвинения доказана причастность злоумышленника к 12 эпизодам тайного похищения чужого имущества в г. Ахтырка и 2 эпизодов совершения преступлений в сфере оборота наркотических средств. В течение трех месяцев, кроме обкрадывания домовладений знакомых лиц, обвиняемый похитил ценные металлические элементы железнодорожного пути. Злоумышленник забирал все ценное, что попадало в его поле зрения, и осуществлял свою преступную деятельность на территории микрорайона Дачный.

Как сообщил прокурор Ахтырской местной прокуратуры Дмитрий Заяц, по решению суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 2 и 3 ст. 185, ч.2 ст.309 (кража, совершенная повторно и соединенная с проникновением в жилище, незаконное изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное повторно) УК Украины и назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.