29-летний ахтырчанин получил восьмой срок

Установлено, что обвиняемый до этого уже неоднократно совершал преступления против собственности и семь раз был осужден. Освободившись в августе 2017 года, на путь исправления не стал. Стороной обвинения доказана причастность злоумышленника к 12 эпизодам тайного похищения чужого имущества в г. Ахтырка и 2 эпизодов совершения преступлений в сфере оборота наркотических средств. В течение трех месяцев, кроме обкрадывания домовладений знакомых лиц, обвиняемый похитил ценные металлические элементы железнодорожного пути. Злоумышленник забирал все ценное, что попадало в его поле зрения, и осуществлял свою преступную деятельность на территории микрорайона Дачный.
Как сообщил прокурор Ахтырской местной прокуратуры Дмитрий Заяц, по решению суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 2 и 3 ст. 185, ч.2 ст.309 (кража, совершенная повторно и соединенная с проникновением в жилище, незаконное изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное повторно) УК Украины и назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
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