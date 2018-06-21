Исполком будет решать, закупать ли для сумских детей нормальную вакцину

«На сегодняшний день нашим детям колют вакцину АКДС с жуткими реакциями (температура 38-39 С, боль на месте укола в течении 3-х дней, в лучшем случае).
Требую закупить нормальную вакцину (что-то похожее на Инфанрикс Гекса и т.д) или хотя бы вакцину, которая была 3-5 лет назад - после которой максимум до утра была температура не выше 38. Или хотя бы, как-то наладить нормальные поставки платной вакцины Инфанрикс Гекса. потому что купить ее нельзя (редко появляется в ограниченном кол-ве) даже при той огромной цене, которую за нее просят. Сколько можно мучить наших детей непонятными вакцинами!!!!!» - писал автор петиции Видюк Иван Сергеевич.
Ответ на электронную петицию: «Исполнительный комитет Сумского городского совета сообщает, что по поводу Вашей петиции «Закупить нормальные (без побочных реакций) вакцины для детей» разработан проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета. Вопрос, указанный в Вашей петиции, будет рассмотрен на очередном заседании исполнительного комитета.
О результатах рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно».
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