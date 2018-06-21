Роменские спасатели отстраивают Луганщину

Там в результате вражеских обстрелов с 9 на 10 июля был разрушен жилой дом. Роменские спасатели в количестве 10 человек оперативно прибыли на указанное место и в течение дня восстановили разрушенное жилое помещение.
12 июля в с. Низы Сумского района в рамках проводимой акции «Предотвратить. Спасти. Помочь» пожарных посетили воспитанники детского сада «Журавушка»....
Управление ГСЧС Украины в Сумской области предупреждает о высокой пожарной опасности на территории Сумщины....
Сегодня, 27 июня, на территории областного коммунального предприятия «Аэропорт Сумы» состоялись пожарно-тактические учения по организации взаимодействия и действия оперативных служб...
К выполнению восстановительных работ в г. Авдеевка приступил личный состав аварийно-спасательного отряда Роменского межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины....
23 июня в 13:10 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....