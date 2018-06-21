Роменские спасатели отстраивают Луганщину 12 июля спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования, которые выполняют восстановительные работы в г. Авдеевка Донецкой области, привлекались к проведению аналогичных работ в 130 км от расположения в населенном пункте Луганской области Золотое 4.

Там в результате вражеских обстрелов с 9 на 10 июля был разрушен жилой дом. Роменские спасатели в количестве 10 человек оперативно прибыли на указанное место и в течение дня восстановили разрушенное жилое помещение.