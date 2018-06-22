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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07751

На Сумском НПО уже увольняются охранники

Задолженность по зарплате на Сумском НПО составляет больше 150 млн грн.

Об этом сегодня, 16 июля, сообщил начальник горуправления по вопросам труда Александр Занченко.

- На сегодня задолженность по зарплате имеют 20 предприятий города, - начал он. – Сумма задолженности – 185 млн грн. С начала июля работодателями города была погашена задолженность на 399 тыс. грн.

- Сумское машиностроительное научно-производственное объединение? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Никаких подвижек?

- Выплаты не совершались. Сумма задолженности составляет больше 151 млн грн. На сегодняшний день проводится проверка и контрольное мероприятие государственным инспектором труда. Ситуация достаточно сложная. На предприятии практически не работают, отключена электроэнергия, начали увольняться охранники. 

Экономика Задолженность по зарплате СМНПО
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Зомби в Сумах
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