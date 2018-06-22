На Сумском НПО уже увольняются охранники Задолженность по зарплате на Сумском НПО составляет больше 150 млн грн.

Об этом сегодня, 16 июля, сообщил начальник горуправления по вопросам труда Александр Занченко.

- На сегодня задолженность по зарплате имеют 20 предприятий города, - начал он. – Сумма задолженности – 185 млн грн. С начала июля работодателями города была погашена задолженность на 399 тыс. грн.

- Сумское машиностроительное научно-производственное объединение? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Никаких подвижек?

- Выплаты не совершались. Сумма задолженности составляет больше 151 млн грн. На сегодняшний день проводится проверка и контрольное мероприятие государственным инспектором труда. Ситуация достаточно сложная. На предприятии практически не работают, отключена электроэнергия, начали увольняться охранники.