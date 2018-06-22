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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41419

На Сумщине отец до смерти избил 4-летнюю дочь

На Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель. А через некоторое время ребенок умер. Ей вовремя не была оказана помощь.

Событие произошло в одном из сел Белопольского района. О том, что в семье местных жителей умер ребенок еще до приезда скорой в полицию, около 22.00, сообщили сами медики. Прибывшие по вызову, увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина пояснил, что ребенку вечером стало плохо, и он уложил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати - увидел дочь уже мертвой.

«У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в своих показаниях как матери, так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы как одной, так и другому, и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод шокирует, - рассказывает Андрей Анисимов, начальник Белопольского отдела полиции. - Били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к «воспитанию». А дальше, ребенка действительно положили спать, и пошли по делам».

Эксперты, которые осматривали девочку, говорят: умерла, захлебнулась рвотными массами. Вероятно, всего ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

Установлено, что кроме умершего ребенка семья имеет еще двоих: старших девочку и мальчика. В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны неудовлетворительными. И только в мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и ч.3 ст. 135 «Оставление в опасности». Главе семьи объявлено о подозрении, и он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Белопольский район Тяжкие телесные повреждения Убийство
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