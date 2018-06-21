Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью облачно с прояснениями, пойдет сильный дождь, днем - дождь. Ветер ночью северный, 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-19 С, днем - 21-23 С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 23 июня по г. Сумы и области в течение суток ожидается кратковременный дождь и...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...