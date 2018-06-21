Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 17 июля, в Сумах и области ожидается сильный дождь, днем гроза.

Ночью облачно с прояснениями, пойдет сильный дождь, днем - дождь. Ветер ночью северный, 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-19 С, днем - 21-23 С.