Жителей Сумщины приглашают на эко-фестиваль «Дикий мед»

На нем пчеловоды смогут предложить свой мед, изделия, сувениры, игрушки из меда и не только, а любители сладкого продегустируют лучшие образцы и помогут выбрать победителя.
Кроме этого, в программе праздника предусмотрены угощение блинами и медом, игры и конкурсы для детей вместе с аниматорами, конкурсы на лучшие изделия из продукции пчеловодства, аукцион меда, дискотека и многое другое, что точно не оставит равнодушным никого.
С подробной информацией фестиваля можно ознакомиться здесь.
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