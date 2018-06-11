Жителей Сумщины приглашают на эко-фестиваль «Дикий мед» 18 августа в пгт Знобь-Новгородское пройдет эко-фестиваль «Дикий мед».

На нем пчеловоды смогут предложить свой мед, изделия, сувениры, игрушки из меда и не только, а любители сладкого продегустируют лучшие образцы и помогут выбрать победителя.

Кроме этого, в программе праздника предусмотрены угощение блинами и медом, игры и конкурсы для детей вместе с аниматорами, конкурсы на лучшие изделия из продукции пчеловодства, аукцион меда, дискотека и многое другое, что точно не оставит равнодушным никого.

С подробной информацией фестиваля можно ознакомиться здесь.