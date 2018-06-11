Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10149

Жителей Сумщины приглашают на эко-фестиваль «Дикий мед»

18 августа в пгт Знобь-Новгородское пройдет эко-фестиваль «Дикий мед».

На нем пчеловоды смогут предложить свой мед, изделия, сувениры, игрушки из меда и не только, а любители сладкого продегустируют лучшие образцы и помогут выбрать победителя.

Кроме этого, в программе праздника предусмотрены угощение блинами и медом, игры и конкурсы для детей вместе с аниматорами, конкурсы на лучшие изделия из продукции пчеловодства, аукцион меда, дискотека и многое другое, что точно не оставит равнодушным никого.

С подробной информацией фестиваля можно ознакомиться здесь.

Досуг Знобь-Новгородское Мед Середина-Буда Фестиваль
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По тематике

10.07.2018 08:43

На Роменщині пройде щорічне козацьке свято “Калнишева рада”

На Роменщині відзначатимуть 327-річчя від дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. Усіх охочих запрошують на щорічне козацьке...

Сумские студенты стали призерами фестиваля «Черноморские паруса»
05.07.2018 12:01

Сумские студенты стали призерами фестиваля «Черноморские паруса»

24–29 июня в г. Сергеевка Одесской области состоялся Международный фестиваль-конкурс «Черноморские паруса», организованный Всеукраинским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры...

04.07.2018 11:37

На Сумщине дали 6 лет за решеткой пьяному водителю, под колесами которого погибла 16-летняя девушка

К 6 годам лишения свободы осужден водитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП....

Сумчан приглашают на Урбан-арт фестиваль
15.06.2018 09:15

Сумчан приглашают на Урбан-арт фестиваль

23-28 июня в Сумах пройдет Урбан-арт фестиваль....

На Сумщине приготовили самый большой в Украине клубничный пирог
11.06.2018 13:40

На Сумщине приготовили самый большой в Украине клубничный пирог

Сотрудники Конотопского профессионального аграрного лицея испекли пирог длиной почти 44 метра....

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Афиша

«Паранормальное» Джастин Бенсон (США, 2018)
«Паранормальное» Джастин Бенсон (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:30
«Гора » Дженнифер Пидом (Австралия, 2018)
«Гора » Дженнифер Пидом (Австралия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:45
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:30 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 20:35 — 50 грн.
«Лебединое озеро»
«Лебединое озеро»
Кино Планета Кино
19.00
«План побега 2» Стивен С. Миллер (Китай, США, 2018)
«План побега 2» Стивен С. Миллер (Китай, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 15:50 20:00
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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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