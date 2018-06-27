В Лебедине пожарные спасли жилой дом Спасатели ликвидировали пожар хозяйственной постройки и предотвратили дальнейшее распространение огня на жилой дом.

Сегодня, 18 июля, в 4:44 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Фурдиливской в г. Лебедин. О пожаре сообщил хозяин, который увидел дым и пламя из-под крыши хозяйственной постройки. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огонь охватил стены, перекрытия здания и деревянный забор. Возникла угроза перекидывания огня на рядом расположенный соседний жилой дом.

Потратив на тушение 8 тонн воды, в 4:58 пожар был локализован, в 5:40 - ликвидирован.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 6 человек личного состава.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.