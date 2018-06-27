В Лебедине пожарные спасли жилой дом

Сегодня, 18 июля, в 4:44 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Фурдиливской в г. Лебедин. О пожаре сообщил хозяин, который увидел дым и пламя из-под крыши хозяйственной постройки. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огонь охватил стены, перекрытия здания и деревянный забор. Возникла угроза перекидывания огня на рядом расположенный соседний жилой дом.
Потратив на тушение 8 тонн воды, в 4:58 пожар был локализован, в 5:40 - ликвидирован.
Всего к ликвидации возгорания привлекалось 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 6 человек личного состава.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Сегодня, 16 июля, в 1:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Туманского в с....
Пожарные ликвидировали пожар хозяйственной постройки и предотвратили дальнейшее распространение огня на жилой дом....
10 июля в 00:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Майская в с....
9 июля в 22:26 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Дружба в с. Коровинцы Недригайловского...
9 июля в 19:55 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности по ул. Калиниченко в г. Лебедин....